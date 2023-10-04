Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $86 за баррель впервые с 31 августа

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре 2023 года снижался на 5,31%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE опускалась ниже $86 за баррель впервые с 31 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 20:52 мск, цена Brent снижалась на 5,64% - до $85,96 за баррель.

К 21:05 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $86 (-5,6%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре снижался на 5,31% - до $84,43 за баррель.

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