Кабмин утвердил предложение ВТБ о создании офиса по развитию МТК "Север - Юг"

Он будет осуществлять сбор и анализ информации МТК "Север - Юг" в части инвестпроекта по строительству ж/д линии с широкой колеей 1520 мм до порта Ирана

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило предложение банка ВТБ о создании проектного офиса по развитию международного транспортного коридора "Север-Юг". Об этом говорится в соответствующем распоряжении, размещенном на сайте правовой информации.

"Согласиться с предложениями банка ВТБ об осуществлении подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора "Север - Юг" (коридор "Север - Юг") создаваемым банком ВТБ (публичное акционерное общество) юридическим лицом (далее - проектный офис по развитию коридора "Север - Юг" банка ВТБ (публичное акционерное общество) и обеспечении проектным офисом по развитию коридора "Север - Юг" банка ВТБ (публичное акционерное общество)", - говорится в документе.

Офис будет осуществлять сбор и анализ информации МТК "Север - Юг" в части инвестпроекта по строительству ж/д линии с широкой колеей 1520 мм до порта Ирана, а также подготовку предложений по обеспечению бесперебойного грузооборота на железнодорожном маршруте коридора.

В документе отмечается, что федеральные органы исполнительной власти и другие исполнители в рамках "дорожной карты" должны организовать взаимодействие с офисом.

При этом финансирование проекта банка будет осуществлять за счет собственных средств ВТБ.