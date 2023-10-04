Минсельхоз до конца года определит объемы квот импорта семян

В министерстве уточнили, что итоговые параметры будут определяться исходя из потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом наличия у поставщика плана по локализации производства на территории страны

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минсельхоз России до конца года определит объемы квот импорта семян и перечень компаний-поставщиков на 2024 год. Об этом говорится в сообщении министерства.

"1 октября вступило в силу постановление о квотировании импорта семян. До конца года, после уборки основных сельхозкультур, определим конкретные объемы квот и перечень компаний-поставщиков на следующий год", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что итоговые параметры будут определяться исходя из потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом наличия у поставщика плана по локализации производства на территории страны.

"Одна из важных задач - локализация производства семян на территории нашей страны. Иностранные производители обязаны до 1 марта 2024 года представить соответствующие планы", - отмечается в сообщении министерства.

В мае правительство России утвердило правила локализации производства семян на территории страны. Уточнялось, что документ позволит значительно снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного сельскохозяйственного производства от импорта.

Так, ежегодно до 1 марта российские организации с иностранным участием должны будут предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельхозрастений, соответствующий указанным критериям.