Новак поручил нефтяникам быстрее транслировать снижение биржевых цен топлива на мелкий опт

По данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяным компаниям быстрее отражать снижение биржевых цен на топливо в мелком опте, говорится в сообщении кабмина. В среду Новак провел совещание по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.

Как говорится в сообщении, цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 16% и 21% соответственно. При этом, по данным Минэнерго, цены на дизель в мелком опте снизились в среднем на 4,9 тыс. рублей за тонну.

"Снижение зафиксировано в 81 субъекте Российской Федерации, в зависимости от вида топлива цены упали от 500 до 15 000 рублей за тонну. Александр Новак поручил компаниям быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт", - отмечается в сообщении.

Правительство РФ ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка, сообщила 21 сентября пресс-служба кабинета министров.

Как следует из опубликованного позже постановления правительства, ограничения являются временными и вводятся с 21 сентября. Запрет касается в целом бензина и дизтоплива, однако правительство ввело ряд исключений. В частности, под ограничения не подпадают поставки из РФ в ЕАЭС в рамках индикативных балансов или протоколов по межправсоглашениям, экспорт топлива по межправсоглашениям или в рамках гуманитарной помощи по решению правительства, транзит топлива, его поставки для воинских формирований РФ за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена. Не касаются ограничения и транспортировки топлива физлицами для личного пользования, бензина и дизеля в емкостях для хранения для использования в дороге, поставок в Южную Осетию и Абхазию, а также топлива, уже проходящего таможенные процедуры, принятого к перевозке или с оформленным поручением на отгрузку.

Ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен, заявили в четверг журналистам в Минэнерго РФ. В министерстве также подчеркивали, что ограничения носят временный характер.

О ранее озвученных мерах

Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным 27 сентября говорил, что правительство прорабатывает новые системные меры на рынке топлива. Во-первых, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые были снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ.

Вторая мера - это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 тыс. до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков, сообщал Новак.

Он отмечал, что ждет снижения цен на топливо в опте, мелком опте и рознице, особенно на независимых АЗС. Правительство совместно с ФАС намерено контролировать уровень наценок, так как после снижения стоимости топлива в опте, цены на АЗС должны снизиться.