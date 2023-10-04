Минэнерго и Минфин подготовили меры стабилизации внутреннего рынка топлива

Они связаны с введением заградительных пошлин для некоторых экспортеров

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство энергетики и Министерство финансов РФ подготовили меры стабилизации внутреннего рынка топлива, связанные с введением заградительных пошлин для некоторых экспортеров. Они были представлены на совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов вице-премьера России Александра Новака с нефтяниками и представителями органов власти, сообщает правительство России.

"Участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров. Такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта", - сообщили в правительстве.

На совещании Новак также поручил Минсельхозу и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников. Правительство при этом продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу, говорится в сообщении.

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба России возбудила несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.