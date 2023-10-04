ВТБ заявил, что транспортный коридор Север - Юг может стать альтернативой Суэцкому каналу

Он откроет новые экономические возможности для торговых связей стран глобального Юга, сообщили в банке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный транспортный коридор "Север - Юг" может стать одним из главных транспортных путей Евразии, а также обеспечить альтернативу Суэцкому каналу. Об этом ТАСС сообщили в ВТБ.

"Международный транспортный коридор "Север - Юг", по нашей оценке, может стать одним из главных транспортных путей Евразии, обеспечит альтернативу в том числе Суэцкому каналу и откроет новые экономические возможности для торговых связей стран глобального Юга", - говорится в сообщении.

ВТБ также готов взять на себя затраты по проработке проекта, чтобы потом представить его российским и международным инвесторам.

Ранее правительство РФ утвердило предложение ВТБ о создании проектного офиса по развитию коридора. Офис будет осуществлять сбор и анализ информации МТК "Север - Юг" в части инвестпроекта по строительству ж/д линии с широкой колеей 1 520 мм до портов Ирана, а также подготовку предложений по обеспечению бесперебойного грузооборота на железнодорожном маршруте коридора.