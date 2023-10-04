4 октября, 19:52

Седан "Москвич-6" может появиться в дилерских центрах Москвы в октябре-ноябре

Автомобиль будет доступен в пяти цветах в трех комплектациях - базовой и более дорогих версиях

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Седан "Москвич-6" может появиться в столичных дилерских центрах в октябре-ноябре, сообщили ТАСС в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"Сейчас достаточно неопределенный срок. Дилеры говорят, что ожидают в эти осенние месяцы - октябрь-ноябрь, но реальные сроки скажет только завод", - отметили в ассоциации.

В начале сентября была запущена серийная сборка новой модели "Москвича" - седан "Москвич-6". Автомобиль будет доступен в пяти цветах (черный, белый, серый, красный, синий) в трех комплектациях - базовой и более дорогих версиях. Продажи нового городского седана планируется начать в конце октября 2023 года. 

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