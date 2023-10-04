Пользователи массово жалуются на работу устройств Xiaomi в России

Клиенты указывают на проблемы с умными пылесосами и другими устройствами - те не могут подключиться к Wi-Fi

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пользователи умных устройств Xiaomi в России массово жалуются на сбои в их работе. О проблемах они пишут, в частности, в сообществе китайской корпорации в Telegram.

Клиенты Xiaomi указывают на проблемы с умными пылесосами и другими устройствами - те не могут подключиться к Wi-Fi. Как убедился корреспондент ТАСС, приложение Mi Home, предназначенное для управления девайсами умного дома, также работает некорректно, не позволяя войти в аккаунт.

Аналогичные проблемы наблюдаются с работой домена account.xiaomi.com, при попытке загрузки страницы появляется ошибка 404. По прошествии некоторого времени - ошибка 503, что может свидетельствовать о слишком большом числе запросов к серверу.

В официальном сообществе в "ВКонтакте" пользователи сообщают о тех же проблемах. Администраторы сообщества - представители Xiaomi, признают наличие проблем и сообщают, что стараются максимально оперативно их исправить.