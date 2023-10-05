Путин по ВКС примет участие в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"

В мероприятии также будут участвовать премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а также руководство госкорпорации "Росатом"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи (ВКС) примет участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур".

В мероприятии также будут участвовать премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и руководство госкорпорации "Росатом", которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. В формате ВКС к собравшимся обратится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Среди гостей церемонии будет глава Всемирной ядерной ассоциации Сама Бильбао-и-Леон.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция проектируется и строится по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.