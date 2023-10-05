Мишустин посетит выставку "Золотая осень" в Москве

Премьер-министр России выступит на пленарном заседании на тему "Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование", а также вручит государственные награды за вклад в развитие сельского хозяйства работникам агропромышленного комплекса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит юбилейную, 25-ю, Российскую агропромышленную выставку "Золотая осень", сообщила пресс-служба кабмина.

Мишустин выступит на пленарном заседании на тему "Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование" и вручит госнаграды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК. В мероприятии также примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Как отмечается в материалах кабмина, выставка "Золотая осень" - главное деловое событие в сфере агропромышленного комплекса. Она проводится Минсельхозом ежегодно с 1999 года и приурочена ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (отмечается во второе воскресенье октября). В нынешнем году выставка проходит на площадке Российского государственного аграрного университета им. К. А. Тимирязева.

Экспозиция традиционно представляет достижения АПК, в том числе в сфере технологического и научного обеспечения. Лучшие породы сельхозживотных, крупнейшие инвестпроекты в регионах, разработки в области повышения плодородия почв, финансовые продукты для агробизнеса - все это можно оценить в павильонах, на уличных экспозициях и в ходе презентаций ведущих компаний отрасли.