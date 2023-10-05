В Чукотке направили около 500 млн рублей на доставку социальных продуктов в села

Основной объем товаров поступит в октябре и ноябре

ТАСС, 5 октября. Около 500 млн рублей выделено из регионального бюджета Чукотки в 2023 году на доставку и реализацию социально значимых продуктов в муниципалитеты округа в период северного завоза. Об этом ТАСС сообщил начальник Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО Сергей Давидюк.

В Чукотском АО нет железных дорог, поэтому все грузы и топливо доставляются в регион морем в период летней навигации или по воздуху. Из-за логистических проблем в 2021 году на Чукотке навигация проходила с большими сложностями. По этой причине в некоторых торговых точках округа наблюдались перебои с поставкой продуктов. В 2022 году эти трудности были преодолены.

"Основной объем продовольственных товаров длительного хранения, в том числе социально значимые продовольственные товары, поступит в округ в конце навигационного периода - в октябре и ноябре. Это картофель, овощи, мясная и молочная продукция, консервы плодоовощные, мясные, рыбные и прочая бакалея. В 2023 году на реализацию региональной программы "Субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами" направлены средства окружного бюджета в размере 500 млн рублей", - сообщил руководитель профильного департамента.

Он добавил, что в большинстве муниципальных районах показатели поставок товаров в рамках северного завоза превысили 50%, ориентировочный срок окончания каботажных перевозок - 5 ноября. В октябре на территорию округа планируется прибытие более 15 теплоходов.