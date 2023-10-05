Траты россиян на подержанные авто в августе стали рекордными за три года

В конце лета жители России потратили на покупку таких машин 586,5 млрд рублей - на 55% больше, чем в августе прошлого года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Россияне в августе потратили на автомобили с пробегом рекордные за последние три года 590 млрд рублей, говорится в совместном исследовании "Открытия авто" и аналитического агентства "Автостат" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Согласно результатам исследования, в конце лета жители РФ потратили на покупку подержанных машин 586,5 млрд рублей - на 55% больше, чем в августе 2022 года (379,5 млрд рублей). "Этот показатель является рекордным с января 2021 года. При этом за месяц было куплено 551,3 тыс. автомобилей с пробегом - на 26% больше, чем в августе прошлого года (438,9 тыс. шт.). Также стоит отметить, что за 8 месяцев 2023 года затраты россиян на покупку подержанных автомобилей составили почти 3,8 трлн рублей", - указывают авторы исследования.

Самую большую долю в структуре финансовой емкости занимают автомобили в возрасте от 10 лет и старше. В августе на них ушло 214,4 млрд рублей, что составляет 36,6% от общей суммы потраченных денег. Для сравнения: год назад (в августе 2022 года) на долю "старых" машин приходилось 33,1% всей финансовой емкости вторичного рынка.

Обратная ситуация наблюдается с более "свежими" автомобилями (возрастом до 5 лет). Если в августе прошлого года они занимали наибольшую долю (37,6%) в структуре затрат, то теперь им принадлежит 32,1% - в августе 2023 года на их покупку было потрачено 188,2 млрд рублей.

Машины возрастной категории "5-9 лет" обошлись жителям РФ в 183,9 млрд рублей. За год их доля увеличилась - с 29,3% (август 2022 года) до 31,4% (август 2023 года).

Лидируют иномарки

Лидерство по затратам сохраняют подержанные машины европейских и японских брендов. В августе на покупку "европейцев" было потрачено 207,9 млрд рублей, а на "японцев" - 206,2 млрд рублей. Как итог, суммарно это составило чуть более 70% от всей суммы денег, отметили авторы исследования.

Покупка подержанных автомобилей корейских марок обошлась в 86,2 млрд рублей, российских - в 41,4 млрд рублей, американских - в 32,9 млрд рублей.

"Уже четвертый месяц подряд объем рынка легковых автомобилей с пробегом в нашей стране превышает полмиллиона единиц. Причем показатель августа является максимальным начиная с ноября 2021 года, то есть за последние 22 месяца. Одной из причин активности покупателей в конце лета служит рост цен, вызванный последствиями введения нового утильсбора и ослабления курса рубля. Это вынуждает людей совершать покупку машин раньше, потому что потом они могут стать еще дороже. Кроме этого, с 9 августа Япония ввела запрет на ввоз некоторых категорий автомобилей в Россию, что подстегнуло импортеров до наступления этого события ввезти как можно больше машин и затем пустить их в продажу", - считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов.