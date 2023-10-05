"Газпром" вновь возглавил список самых прибыльных компаний России по версии Forbes

По данным журнала, компания заработала 1,3 трлн рублей чистой прибыли

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Журнал Forbes составил рейтинг самых прибыльных компаний России в 2022 году, основываясь на оценке чистой прибыли, полученной компаниями в 2021 и 2022 годах. Первое место в нем вновь занял "Газпром", который заработал 1,3 трлн рублей чистой прибыли по итогам прошлого года.

В тройку лидеров рейтинга вошли также "Ямал СПГ" с чистой прибылью 840,2 млрд рублей и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире - "Роснефть", чистая прибыль которой в 2022 году составила 813 млрд рублей.

Пятерку лидеров замкнули нефтегазовая компания "Лукойл" (790,1 млрд рублей) и "Новатэк" (640,4 млрд рублей).

Далее в списке самых прибыльных компаний России следуют "Норильский никель" (429,3 млрд рублей), "Татнефть" (284,9 млрд рублей), "Сахалинская энергия" (283,9 млрд рублей), Сбербанк (270,5 млрд рублей) и "Фосагро" (184,7 млрд рублей).