Эксперты назвали причины роста цен на аренду жилья в Москве

Среди указанных факторов фигурирует высокий процент по ипотеке

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Наталья Денисова/. Арендные ставки на жилье в Москве за год увеличились до 20%. Помимо сезонных факторов, спрос оживили вернувшиеся релоканты и граждане, передумавшие покупать жилье из-за подорожавшей ипотеки. Такое мнение ТАСС высказали опрошенные эксперты.

Ставки аренды начали расти в столице уже с середины июня, пояснил агентству руководитель "Циан. Аналитики" Алексей Попов. По его словам, четыре месяца назад однокомнатные квартиры в Москве предлагались арендаторам в среднем за 42 тыс. рублей в месяц, двушки - за 72 тыс. рублей, сейчас средние цены выше на 23% и 34,7% соответственно (52 тыс. и 97 тыс. рублей в месяц). "Относительно начала октября прошлого года аренда подорожала на 11% и 20% соответственно. Необычным является то, что в 2023 году сезонный рост ставок начался раньше, не прекратился в середине сентября, а также то, что двушки подорожали сильнее однушек", - считает он.

С начала 2023 года аренда жилья в Москве в разных сегментах подорожала в среднем на 10-15%, сказал генеральный директор "Релайт-недвижимости" Константин Барсуков. По его словам, спрос оживили релоканты, часть из которых вернулась в страну и снова начала снимать жилье. Кроме того, граждане уже привыкли к экономической и геополитической ситуации, поэтому активность на арендном рынке выросла. "В августе ЦБ поднял ключевую ставку, а затем в сентябре и тем самым взвинтил платеж по ипотеке. А значит, часть людей ушла от покупки в аренду", - сказал собеседник агентства.

Многие граждане из-за высокой ставки откладывают покупку квартиры и продолжают арендовать, соглашается старший партнер компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов. "Арендные ставки растут прежде всего по принципу "колбаса подорожала". Собственники понимают, что прежний уровень платежей отстает от инфляции. К тому же спрос после падения весной 2022 года восстанавливается. Это суммарно создает дефицит качественного предложения на рынке найма жилья", - пояснил он ТАСС.

По данным ЦИАН, объем предложения арендных квартир в Москве снижается десятый месяц подряд. По сравнению с декабрем 2022 года выбор однокомнатных квартир в Москве уменьшился в 5 раз, двухкомнатных - в 4,5 раза. Однако постепенно темп сокращения объема предложения замедляется: за последние шесть недель число просмотров объявлений уменьшилось на 15% относительно пиковых значений середины августа, подсчитали аналитики. "Рынок долгосрочной аренды подвержен сезонности. Рано или поздно, но рост объема предложения должен привести к тому, что ставки стабилизируются и даже несколько снизятся от сегодняшних исторических максимумов - на 5-7% в ближайшие два месяца", - прогнозирует Попов.