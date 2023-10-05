Слесарь и инженер-электроник вошли в топ высокооплачиваемых вакансий в ОПК

Эти специалисты могут зарабатывать от 100 тыс. до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования, пружинщик-навивщик и инженер-электроник вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России от предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Эти специалисты могут зарабатывать от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, следует из результатов исследования исследовательского центра "Зарплаты.ру", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудования готовы предложить возможность зарабатывать до 200 тыс. рублей (оклад и премия). Специалист должен заниматься ремонтом, реконструкцией, сборкой, регулировкой, испытанием и наладкой особо сложных узлов и механизмов паровых и газовых турбоагрегатов, а также их сдачей в эксплуатацию. Рассматриваются в том числе и иногородние кандидаты, которым готовы частично компенсировать жилье", - говорится в итогах исследования.

В рейтинг также вошла вакансия начальника технологического отдела по проектам развития, которому предлагают зарплату от 130 тыс. рублей. Специалисту необходимо заниматься разработкой технологической документации, составлением планов внедрения прогрессивных и экономически обоснованных процессов производства, выполнять работы по организации и планировке новых цехов и участков, подбирать современное оборудование.

Слесарю механосборочных работ (пятого-шестого разряда) готовы платить до 120 тыс. рублей. Обязанности - сборка, слесарная обработка, регулирование и испытание узлов. Работодатель готов предоставить иногородним место в общежитии или компенсировать половину стоимости за жилье, предоставляется компенсация питания, отдыха детей до 18 лет в оздоровительных лагерях, расходов на базе отдыха. Такой же заработок предусмотрен для оператора станков с программным управлением или числовым программным управлением. Предприятие также готово поддержать работника компенсационными выплатами по расходам на жилье, питание, отдых сотрудника и его детей.

До 110 тыс. рублей предлагают пружинщику-навивщику на одном из уральских заводов, ему нужно будет заниматься навивкой и обработкой пружин разных конфигураций. Кроме того, для работы в сборочном цехе ищут инженера-электроника, зарплата - до 100 тыс. рублей. Работодатель предлагает расширенный соцпакет: полис ДМС, льготные путевки на отдых и в детские лагеря, оздоровительные и культурные мероприятия по льготным абонементам.