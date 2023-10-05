Кисида пообещал работать над постоянным повышением зарплат в стране

Это будет способствовать активизации экономики, отметил японский премьер

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на съезде Всеяпонской конфедерации профсоюзов ("Рэнго") пообещал работать над повсеместным повышением зарплат в стране в интересах активизации экономики. Глава правительства принял участие в таком мероприятии впервые с 2007 года в попытке заручиться голосами организаций трудящихся на возможных внеочередных парламентских выборах.

"Повышение зарплат, - сказал премьер, - должно стать постоянной мощной волной, которую необходимо распространить и на провинцию, и на мелкие и средние предприятия. Инвестиции в человека создадут благоприятный замкнутый цикл оживления экономики".

"Рэнго" - крупнейшее объединение организаций трудящихся в Японии, в него входят 54 отраслевых профсоюза общей численностью до 7 млн человек. Эта структура традиционно поддерживает оппозицию, в частности, Конституционно-демократическую партию, однако в последнее время проявляет интерес к диалогу с правительством.

Премьер Кисида в 2023 году принял участие в митинге "Рэнго" по случаю 1 мая. Он также организовал в марте встречу лидеров этого объединения с главами ведущих организаций бизнеса, на которой обсуждался вопрос о повышении зарплат. Представители крупного бизнеса тогда согласились, что это необходимо для расширения внутреннего спроса и отвечает интересам предпринимателей. В результате в 2023 году зарплаты работникам ведущих корпораций подняли почти на 4%, это стало самым масштабным повышением с 1993 года.