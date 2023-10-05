"Известия": правкомиссия одобрила упрощение передачи земли под инфраструктуру для туризма

По данным газеты, сейчас инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на государственной земле обязаны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, а также сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект об упрощенном механизме передачи государственных земель под туристическую инфраструктуру. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заключение комиссии, которая одобрила проект Минстроя.

В пояснительной записке министерства отмечается, что организации по развитию туризма наделят полномочиями агента по предоставлению государственных участков земли. Таким образом, они смогут совершать сделки, сдавать земли в аренду, предоставлять право на их использование на период строительства, а также заключать инвестиционные контракты.

Как отмечают "Известия", в настоящее время инвесторы при подаче заявки на хозяйствование на государственной земле обязаны решить кадастровые вопросы, оформить изменение режима пользования, сделать проект очистных сооружений, газификации, дорог и другое.

Как пояснил газете председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, "предложения о возможном использовании земель будут готовиться совместно с регионами". "Предлагаемые положения позволят кратно увеличить номерной фонд в стране и создать благоприятные условия для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сфере туризма. Конечная же и крайне важная цель - рост количества туристических поездок в России", - отметил он.