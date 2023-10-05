На Камчатке направили 26 млн рублей на оборудование спортплощадки в поселке

Субсидию предоставили в рамках госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Первую спортивную площадку оборудовали в поселке Нагорный на Камчатке благодаря госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта". Власти региона направили на эти цели 26 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Елизовскому муниципальному району была предоставлена субсидия в размере 26 млн рублей на закупку оборудования, включающего в себя рулонные покрытия для беговых дорожек, уличные силовые тренажеры и комплекты для воркаута, обустройства футбольного поля, игры в баскетбол и волейбол. В 2023 году за счет средств Елизовского муниципального района произведена подготовка основания и установлено закупленное оборудование", - говорится в сообщении.

Официально площадку откроют в субботу, это единственный объект с подобным спортивным оборудованием в населенном пункте. В рамках данного федерального проекта еще одна подобная спортивная площадка появится в Вилючинском городском округе.

Нагорный - поселок в самом крупном Елизовском муниципальном районе Камчатки. В нем проживает около 1,3 тыс. человек.