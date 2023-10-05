Научный институт "Магарач" в Крыму втрое нарастил переработку винограда

Этому поспособствовало восстановление производственной базы в Бахчисарайском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" в 2023 году переработает 80 тонн собственного винограда - в 3 раза больше по сравнению с 2022 годом - благодаря восстановлению производственной базы в Бахчисарайском районе. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора института по инновационной деятельности Максим Леновских.

"Сейчас у нас идет переработка урожая этого года, и, наверно, уже после Нового года мы будем разливать новый урожай. Идет одновременно и переработка, и восстановление завода, то есть мы понемногу развиваемся. В прошлом году мы начали с переработки 25 тонн, в этом году у нас ориентировочно переработка 80 тонн. И стоит отметить, что у нас собственный виноград - в Бахчисарайском районе большая производственная база агротехническая, у нас там достаточно много виноградников. В украинский период и начале российского не очень сильно в них вкладывались, но сейчас идет развитие", - рассказал Леновских.

Замдиректора добавил, что сейчас в институте готовят к выпуску 4 лимитированные линейки вин, которые будут посвящены 195-летию НИИ "Магарач". Все марки изготавливают с применением дрожжей из фонда института.

"Думаю, что если у нас никаких не будет технических накладок, то в этом году мы разольемся и впервые за долгое время появимся на полках с нашим вином", - уточнил Леновских.

Институт виноградарства и виноделия "Магарач" - один из старейших отечественных научных центров Российской академии наук. Он был создан по указу Николая I в 1828 году для развития виноделия. В фонде института числятся 892 штамма микроорганизмов виноделия, это единственная на постсоветском пространстве коллекция, промышленно обеспечивающая отрасль ценными штаммами винных дрожжей. В 2022 году "Магарач" начал продажу выращенных в собственном питомнике саженцев винограда.