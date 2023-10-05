Зампред Госдумы предложил Минэкономразвитию ввести рейтинговую систему оценки общепита

По словам Владислава Даванкова, это позволит снизить риски отравлений популярными продуктами питания без увеличения нагрузки на предпринимателей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение главе Минэкономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором предлагает ввести рейтинговую систему оценки заведений общественного питания. Документ есть в распоряжении ТАСС.

В обращении парламентарий отметил, что он поддерживает идею министерства внедрить систему "звезд" для оценки предприятий и учреждений по итогам профилактических визитов контролирующих органов. Также Даванков напомнил, что на фоне отравления шаурмой в некоторых регионах России "Новые люди" обращались в Роспотребнадзор с идеей добровольной маркировки заведений общепита, где готовят по всем стандартам или превосходят их.

"Учитывая уже начатую Роспотребнадзором работу, а также участившиеся сообщения в СМИ о случаях отравления в общепите в ряде субъектов РФ (в том числе в Санкт-Петербурге, Владимирской и Курской областях), предлагаю провести эксперимент по выставлению оценок ("звезд") точкам общественного питания по итогам профилактических визитов контролирующих органов", - отметил он.

В рамках эксперимента Даванков предлагает использовать двухуровневую систему оценки. "Для точек общественного питания можно было бы предоставлять зеленую и желтую эмблемы для обозначения качества готовой еды. Зеленую эмблему могли бы получить предприниматели, которые используют продукты высокого качества и сохраняют высокие технологические стандарты, опережающие существующие требования. Желтую смогут получить предприниматели, которые добровольно и регулярно подтверждают соответствие процесса приготовления и качества продукции СанПиНам и другим требованиям. Высокий уровень качества предлагается фиксировать не только специальной наклейкой на пункт общепита, но и путем передачи информации агрегаторам точек питания и на картах", - добавил вице-спикер Госдумы.

Депутат уверен, что это позволит снизить риски отравлений популярными продуктами питания без увеличения нагрузки на предпринимателей. В будущем этот опыт пригодится для распространения системы добровольных оценок на другие отрасли экономики, подчеркнул он.