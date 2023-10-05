Семь из десяти опрошенных российских семей ведут общий бюджет

По данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и банка "Открытие", четверть респондентов вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Большинство российских семей ведут общий семейный бюджет, а около половины из них (45%) откладывают от 10% до 20% месячных доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса СК "Росгосстрах жизнь" и банка "Открытие", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В большинстве российских семей (68%) работают оба партнера и примерно столько же ведут общий семейный бюджет (70%). <…> В каждой четвертой паре (27%) с общим бюджетом за управление деньгами отвечает мужчина. 22% респондентов ответили, что распоряжаются финансами совместно со своей второй половинкой, почти столько же (21%) сообщили, что в их семье финансами заведует женщина", - говорится в материалах.

При этом четверть опрошенных (24%) вкладывают в семейный бюджет только часть зарплаты, а оставшиеся деньги тратят по собственному усмотрению. И лишь в 6% семей каждый из партнеров распоряжается своим доходом отдельно.

Кроме того, дополнительный анализ сберегателей показал, что около половины из них (45%) откладывают от 10% до 20% месячных доходов, треть (31%) - до 10%, каждый шестой (16%) - от 20% до 30%, а каждый двенадцатый (8%) - более 30%. В то же время две трети респондентов (66%) целенаправленно заботятся о формировании сбережений в семейном бюджете и только 10% не считают нужным копить. Четверть (24%) пытаются формировать капитал, но у них не получается. Из тех, кто откладывает деньги, 51% стараются делать это по мере возможности, и только 15% - регулярно с каждой зарплаты. Те, у кого не получается копить чаще всего объясняют это постоянными неожиданными тратами (32%), расходами на развлечения (20%) и погашением кредитов (19%).

Опрос был проведен банком "Открытие" и страховой кампанией "Росгосстрах жизнь" в сентябре 2023 года среди 1 560 россиян.

В новость внесена правка (08:58 мск) - передается с уточнением названия компании в лиде и последнем абзаце.