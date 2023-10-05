В Запорожье планируют увеличить урожай зерна на 20% в 2024 году

Заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Светлана Шевченко также отметила, что сельхозпроизводители уже завершили уборку зерновых культур, собрав более 1,8 млн тонн зерна

ТАСС, 5 октября. Сельхозпроизводители Запорожской области в следующем году планируют увеличить урожай зерновых культур как минимум на 20% за счет роста посевных площадей. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Светлана Шевченко.

"Ввели уже в оборот в этом году на 20% больше площадей, соответственно, урожая на следующий год получим на 20% больше", - сказала она в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Шевченко отметила, что в этом году сельхозпроизводители уже завершили уборку зерновых культур, собрав более 1,8 млн тонн зерна, что на 10% больше, чем в прошлом году.

Ранее Шевченко сообщила, что площадь сельскохозяйственных земель под севооборот в Запорожской области за год выросла на 10% благодаря господдержке, в том числе за счет включения местных аграриев в правовое поле России и освоение ранее брошенных участков. В пресс-службе Минэкономразвития области проинформировали, что общая площадь земель под севооборот достигла 1,1 млн га.