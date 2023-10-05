ВТБ выявил новую мошенническую схему

В пресс-службе банка рассказали, что мошенники стали запугивать компании утечкой персональных данных

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Злоумышленники начали делать рассылки сотрудникам российских компаний якобы от руководства этих организации с сообщениями об утечке персональных данных. На самом деле мошенники пытаются завладеть деньгами потенциальной жертвы, переводя средства на "безопасный счет", сообщает пресс-служба банка ВТБ.

"ВТБ зафиксировал новую мошенническую схему. Злоумышленники выдают себя за руководителей разных компаний и рассылают их сотрудникам сообщения якобы об утечке персональных данных. На самом деле их цель - вызвать доверие у потенциальной жертвы, убедить человека спасти деньги и затем заполучить их. Перевод средств при этом происходит через банкомат", - указали в ВТБ.

По словам начальника управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрия Ревякина, по такому сценарию уже зафиксированы атаки на работников коммерческих предприятий, медицинских организаций и даже правоохранительных органов. "Получая такие сообщения, человек начинает нервничать и в стрессовой ситуации готов приложить все усилия, чтобы защитить свои деньги. Однако надо понимать, что ваши деньги могут храниться только на том счете, который вы физически открывали в обслуживающем вас банке. Поэтому в любом случае советуем всегда перепроверять информацию либо у своего работодателя, либо самостоятельно позвонив в банк по официальным контактным данным, например, по номеру 1000", - указал эксперт, слова которого приводятся в сообщении ВТБ.

Согласно данным банка, мошенники отправляют сообщения потенциальным жертвам в мессенджерах от имени руководителя компании. В них сообщается, что сотрудники организации подверглись мошеннической атаке, в результате утечки средства на их банковских счетах и вкладах могут быть похищены, а на их имя могут быть оформлены кредиты. Потенциальную жертву при этом предупреждают о звонке выделенного куратора, который проинструктирует о дальнейших действиях по защите денег.

После этого мошенники звонят и представляются специалистом службы безопасности компании или банка и просят жертву самостоятельно снять средства и перевести их через банкомат на "безопасные счета", а часть передать специально направленному курьеру. После получения денег мошенники скрываются.

"Если возникают подозрения, что к учетной записи в "ВТБ онлайн" получили доступ мошенники, можно временно заблокировать ее в онлайн-банке в профиле пользователя. Последующая разблокировка возможна самостоятельно через банкомат с использованием своей карты ВТБ, в отделении банка или через контакт-центр. Для дополнительной финансовой безопасности ВТБ рекомендует клиентам оформить страхование счетов и карт, которое рассчитано и на случаи социальной инженерии", - напомнили в пресс-службе ВТБ.