ГК "Астра" предложила ценовой диапазон акций на IPO на уровне 300-333 рублей

В рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО) ГК "Астра" предложил установить ценовой диапазон акций на IPO на уровне 300-333 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании.

"Предварительные параметры предложения: индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 300 рублей до 333 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 63 млрд рублей до 69,9 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Так, в рамках IPO будет предложено до 10,5 млн акций, что составляет 5% от выпущенных и находящихся в обращении бумаг со стороны действующих акционеров компании, из которых около 10% могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.

Итоговый объем IPO будет установлен акционерами по итогам окончания периода сбора заявок, который завершится 12 октября 2023 года. "Ожидается, что старт торгов акциями под тикером ASTR начнется 13 октября 2023 года после объявления цены IPO и окончательного включения акций во второй котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже", - уточняется в сообщении.

В начале октября стало известно, что ГК "Астра" в октябре планирует провести IPO на Московской бирже.

В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции, после IPO текущие акционеры сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании, указывается в сообщении. Они продолжат участвовать в росте бизнеса ГК "Астра" и дальнейшем укреплении лидерских позиций компании на российском рынке инфраструктурного ПО.