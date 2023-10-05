5 октября, 07:06,
обновлено 5 октября, 07:37

Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Северо-Сибирской ж/д магистрали

Президент также поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и "Российскими железными дорогами" рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

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"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали", - говорится в сообщении.

Доклад по поручению должны предоставить до 1 марта 2024 года.

Также президент поручил ускорить формирование планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года. Кроме того, рассмотреть вопрос развития Западно-Сибирской железной дороги в рамках реализации третьего этапа Восточного полигона железных дорог. Срок исполнения поручения - до конца 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКемеровская область
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