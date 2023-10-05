5 октября, 07:07,
обновлено 5 октября, 07:18

Путин поручил продумать новые меры господдержки перевозки рыбы по СМП

Президент ждет доклад по этому вопросу до 1 декабря

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин до 1 декабря ждет доклад о дополнительных мерах поддержки для увеличения объемов перевозки рыбы по Северному морскому пути (СМП), сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано кабмину РФ совместно правительством Камчатского края и Росатомом. "С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о реализации дополнительных мер государственной поддержки для увеличения объемов перевозки рыбной продукции по Северному морскому пути. Доклад - до 1 декабря 2023 года", - говорится в опубликованном перечне поручений. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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