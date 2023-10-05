Путин поручил утвердить план-график вывоза угля из Кузбасса на экспорт на 2024-2025 годы

Его необходимо утвердить до 1 ноября 2023 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Индикативный план-график вывоза угля из Кемеровской области на экспорт на 2023-2024 годы необходимо утвердить до 1 ноября 2023 года. Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса и открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" с учетом ранее данных поручений обеспечить разработку и утверждение индикативных планов-графиков вывоза угольной продукции из Кемеровской области - Кузбасса на экспорт, в том числе в восточном направлении, на 2024-2025 годы с указанием ежеквартальных объемов вывоза такой продукции. Срок - 1 ноября 2023 года", - говорится в опубликованном тексте на сайте Кремля.