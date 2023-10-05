5 октября, 07:32

Xiaomi частично восстановила доступ пользователей к личным кабинетам

AleksandrKon/ Shutterstock/ FOTODOM
© AleksandrKon/ Shutterstock/ FOTODOM

В частности, уже можно войти в личный кабинет в приложении Mi Home

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Доступ к личному кабинету пользователя Xiaomi восстановлен - как на сайте корпорации, так и в приложении для умного дома Mi Home, убедился корреспондент ТАСС. Между тем, часть пользователей продолжают писать о проблемах с самими устройствами.

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Домен account.xiaomi.com, согласно разным трекерам сайтов, сейчас работает. 4 октября при попытке загрузки страницы появлялась ошибка 404. По прошествии некоторого времени - ошибка 503, что могло свидетельствовать о слишком большом числе запросов к серверу.

В личный кабинет уже можно войти и в приложении Mi Home. Часть пользователей в официальных группах Xiaomi в российских соцсетях тем не менее пишут, что к программе все еще нельзя подключить умное устройство. У некоторых удалились все подключенные девайсы.

В Xiaomi пока не предоставили обновленные данные по ситуации. 

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