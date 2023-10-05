Путин поручил рассмотреть вопросы финансирования строительства Крапивинской ГЭС

Президент ждет доклад по этому вопросу до 25 декабря

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину совместно с правительством Кемеровской области рассмотреть при участии заинтересованных организаций и с учетом экономической целесообразности вопросы о завершении строительства Крапивинской ГЭС. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства.

В частности, глава государства поручил рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета средств на создание объектов, находящихся в федеральной собственности - плотины и водохранилища. Финансирование строительства других объектов Крапивинской ГЭС будет рассматриваться за счет внебюджетных источников.

Поручение должно быть исполнено в срок до 25 декабря.

О Крапивинской ГЭС

Строительство гидроузла с Крапивинской ГЭС мощностью 300 МВт на реке Томь в Кемеровской области было начато в 1976 году и приостановлено в 1989 году из-за проблем с финансированием - к тому моменту было выполнено около 60% работ. В настоящее время Крапивинская ГЭС - единственный крупный гидроэнергетический объект в России, строительство которого было начато еще в советское время и не завершено до сих пор. Генерирующая компания "Русгидро" и правительство Кузбасса ранее договаривались о сотрудничестве по проекту. Было принято решение увеличить мощность объекта с 300 до 345 МВт за счет использования современного оборудования.

Позднее интерес к проекту проявлял холдинг "Эн+". В июне глава энергодивизиона компании Михаил Хардиков в интервью ТАСС сообщал, что компания на площадке Минэкономразвития РФ обсуждает механизмы реализации и окупаемости для строительства Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, решение может быть принято в 2023 году. В июле в компании уточняли, что "Эн+" занимается подготовкой техзадания на генеральное проектирование, сроки будут определены по согласованию с проектными институтами.

Губернатор региона Сергей Цивилев в июле сообщал, что проектирование Крапивинской ГЭС займет не менее 10 месяцев.