5 октября, 07:47

Путин поручил продлить программу экономического развития Кузбасса до 2030 года

Документ включает в себя такие приоритетные направления, как рост уровня жизни, снятие инфраструктурных ограничений, повышение качества медицинской помощи

КЕМЕРОВО, 5 октября. /ТАСС/. Программа социально-экономического развития Кемеровской области будет продлена еще на шесть лет - до 2030 года. Соответствующее поручение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с правительством Кемеровской области - Кузбасса продлить до 2030 года срок реализации программы социально- экономического развития Кемеровской области - Кузбасса до 2024 года, утвержденной правительством Российской Федерации", - сказано в тексте поручения. Это необходимо сделать до конца года.

Программа социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года, утвержденная председателем правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году, включает в себя такие приоритетные направления, как рост уровня жизни, снятие инфраструктурных ограничений, повышение качества медицинской помощи. Также в документе были обозначены строительство автотрассы в обход Кемерова, модернизация городского аэропорта и развитие туристско-рекреационного комплекса "Шерегеш". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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