"Ъ": Tecno и Realme планируют открыть магазины в России

По данным газеты, фирменные магазины китайского вендора Infinix в России открывать пока не планируют

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Китайский производитель мобильной техники Tecno намерен открыть несколько фирменных магазинов в России в 2024 году совместно с партнером, сообщил "Коммерсанту" директор по продажам бренда в РФ Виктор Колесниченко. Развивать собственные шоурумы в следующем году также планирует китайский вендор смартфонов Realme, пишет газета со ссылкой на источники.

В "Марвел-Дистрибуции" изданию подтвердили, что в Realme проявляли интерес к проекту собственных магазинов в РФ. В самой компании от комментариев отказались.

По словам Колесниченко, собственные магазины позволят представить весь ассортимент Tecno. Как отмечает газета, количество точек, которые планируется открыть, он не уточнил.

Фирменные магазины китайского вендора Infinix в РФ открывать пока не планируют, рассказал "Коммерсанту" представитель компании. По его словам, бренду всего два года, и он еще не готов к собственным шоурумам.

Официальные магазины в России есть у Xiaomi, Samsung и Huawei. В Inventive Retail Group уточнили газете, что под управлением группы 25 магазинов Xiaomi и 97 магазинов Samsung: "За последний год их число не менялось кардинально. Какие-то магазины закрыли, вместо них открыли в других ТЦ".