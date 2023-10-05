5 октября, 08:17

В Москве в районе Косино-Ухтомский построят торгово-бытовой центр

Участвовать в аукционе смогут все желающие, с победителем заключат договор аренды на 2,5 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Земельный участок в столичном районе Косино-Ухтомский выставят на торги, инвестор сможет построить здесь объект торговли с предприятиями бытового обслуживания, сообщается на сайте мэра столицы.

"Город выставит на торги по аренде участок площадью 0,08 га по адресу: улица Николая Старостина, владение 2, в районе Косино-Ухтомский. Инвестор сможет построить здесь центр, в котором можно разместить магазины, мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, химчистки и другие предприятия бытового обслуживания. Площадь будущего здания не должна превышать 466,8 кв м", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что участвовать в аукционе смогут все желающие, с победителем заключат договор аренды на 2,5 года. По результатам реализации проекта площади торгово-бытового центра будут переданы в собственность инвестора. 

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