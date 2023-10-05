Казахстан инициировал разработку Евразийской электронной биржи труда

По данным министерства торговли и интеграции республики, число трудоспособных граждан государств ЕАЭС составляет 93 млн

АСТАНА, 5 октября. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по инициативе Казахстана разрабатывают электронную биржу труда, которая будет действовать в рамках объединения. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции республики.

"Введена в эксплуатацию унифицированная система поиска "Работа без границ", которая предоставляет доступ к информации о свободных рабочих местах и вакансиях. Ведется работа по разработке Евразийской электронной биржи труда (инициатива Республики Казахстан)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время число трудоспособных граждан государств ЕАЭС составляет 93 млн, для которых создаются равные условия осуществления трудовой деятельности в любой из стран союза.

В министерстве также отметили, что в целях создания благоприятных условий трудоустройства в рамках ЕАЭС проведена колоссальная работа. "Например, в текущем году на площадке ЕАЭС подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах - членах ЕАЭС, позволяющее не проводить процедуры признания документов об образовании по национальному законодательству государства трудоустройства. Документы об образовании многих специальностей (кроме педагогического, юридического, медицинского и фармацевтического) взаимно признаются на территориях государств - членов ЕАЭС, тем самым освобождая трудовых мигрантов от прохождения долгой и затратной процедуры признания документов", - пояснили в пресс-службе.

Кроме того, там напомнили, что урегулирован вопрос о начислении пенсионного обеспечения трудящимся стран объединения.