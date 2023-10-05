Азаров: украинцы после отказа Нацбанка от фиксации курса массово скупают доллары

По словам бывшего премьера, в обменных пунктах образовались огромные очереди

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Украинцы стали массово скупать доллары, опасаясь обвала гривны после того, как Нацбанк (НБУ) отказался от фиксации ее курса. Как сообщил бывший премьер страны (2010-2014) Николай Азаров, в обменных пунктах образовались огромные очереди.

"После того, как Национальный банк Украины отпустил курс гривны, люди кинулись скупать доллары, пока не произошел обвал", - написал Азаров в своем Telegram-канале и выложил фото талона электронной очереди на обмен валюты в одном из украинских банков, где значилось "перед вами 345 человек".

В Нацбанке признали, что чистый спрос на валюту в первый день внедрения управляемой гибкости курса возрос. По данным замглавы НБУ Сергея Николайчука, ряд продавцов валюты решил на время придержать продажи и подождать развития ситуации, в то время как покупатели активизировались.

"Мы были к этому готовы. Ожидаем, что в последующие дни чистый спрос будет потихоньку угасать по мере того, как участники рынка будут привыкать к новой реальности", - приводит слова Николайчука пресс-служба НБУ на странице регулятора в Facebook (запрещен в России, принадлежит признанной в РФ экстремистской корпорации Meta).

В Нацбанке рассчитывают, что отказ от фиксации курса "не будет иметь значительного эффекта на инфляцию", добавил он.

Нацбанк Украины с 3 октября отказался от политики фиксированного курса гривны, которая действовала с 24 февраля 2022 года, и ввел управляемый гибкий курс. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны. НБУ также пообещал прилагать усилия для минимизации разницы между наличным и официальным курсами. В первый день после этого решения средний курс доллара вырос на Украине на 25 копеек (примерно на 0,65%). К вечеру Нацбанк также повысил курс доллара к гривне.