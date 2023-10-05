В ЛНР сообщили, что тепловые сети региона готовы к отопительному сезону на 95%

Старт сезона с централизованным отоплением будет определен Минтопэнерго республики

ЛУГАНСК, 5 октября. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) на 95% подготовлена к отопительному сезону, сообщила ТАСС директор госпредприятия ЛНР "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

"Предприятие "Луганскгаз" уже завершает комплекс работ по подготовке подведомственных объектов теплоснабжения к сезону холодов. Так, подготовительные мероприятия, запланированные на текущий межотопительный период управлениями теплового хозяйства, выполнены на 95%", - сказала она.

Богородько рассказала, что в текущем году специалисты из других субъектов РФ оказали "большую помощь" в обновлении оборудования и тепловых сетей ЛНР. "На сегодняшний день они [специалисты из других субъектов] закончили выполнение запланированных работ на 96%. Стоит отметить, что оставшиеся технические мероприятия также находятся в стадии завершения и значительно не повлияют на старт отопительного сезона в регионе", - сообщила она.

Богородько отметила, что старт отопительного сезона в городах республики с централизованным отоплением будет определен Минтопэнерго региона с учетом показателей температуры наружного воздуха. "На данный момент все котельные предприятия готовы к началу отопительного сезона, сейчас производится заполнение теплотрасс водой, выявленные порывы оперативно устраняются", - сказала она.

27 августа Богородько сообщала ТАСС, что специалисты компании "Луганскгаз" подготовили более 70% тепловых сетей региона к предстоящему отопительному сезону.