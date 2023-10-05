Счетная палата ЕС зафиксировала рост числа нарушений при освоении средств блока

По информации ведомства, €8 млрд из €196 млрд, выплаченных из бюджета Евросоюза в 2022 году, были освоены с нарушениями

БРЮССЕЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза в 2022 году допустили больше нарушений при освоении средств из общих бюджетов сообщества, чем годом ранее. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской счетной палаты.

По информации ведомства, €8 млрд (4,2%) из €196 млрд, выплаченных из бюджета блока в 2022 году, были освоены с нарушениями, в то время как в 2021 году доля таких нарушений составляла только 3%. Аудиторы обнаружили проблемы с соблюдением регламента 11 из 13 грантов, предназначенных для экономического восстановления стран сообщества после пандемии ковида. Отмечается, что на данные цели Брюссель выделил 11 государствам €46,9 млрд. Кроме того, были зафиксированы нарушения при освоении бюджетов в рамках регулярных программ ЕС, которые варьировались от заявления неправомерных расходов до несоблюдения правил сообщества и национальных закупок.

Эксперты палаты оценили такой уровень несоответствий как существенный. В 14 случаях освоения средств европейского бюджета аудиторы заподозрили мошенничество, о чем сообщили в компетентные органы ЕС для возбуждения расследований.

Согласно отчету палаты, в 2022 году расходы из бюджета ЕС составили €196 млрд. При этом долг Евросоюза вырос с €236,7 млрд в 2021 году до €344,3 млрд. Как отмечают эксперты ведомства, это обусловлено в основном займами в размере €96,9 млрд для фонда ЕС, средства которого предназначены для смягчения экономических последствий пандемии. Высокие темпы инфляции также имели значительные последствия для бюджета, сообщают аудиторы.