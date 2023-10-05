5 октября, 08:39

Запорожье и Белоруссия ведут переговоры о создании тракторного производства

Стороны также намерены открыть мясокомбинат

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Запорожской области ведут переговоры с Белоруссией о создании совместного тракторного производства и открытии филиала мясокомбината. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства области по агропромышленному комплексу Светлана Шевченко.

"Налаживаем совместное производство по крупноузловой сборке тракторного производства [марки] МТЗ-82 с Белоруссией. Ведем переговоры на данный момент", - сказала она в кулуарах российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Также ведутся переговоры с Оршанским мясоконсервным комбинатом об открытии филиала в Запорожской области.

ОАО "Оршанский мясоконсервный комбинат" - крупный белорусский производитель мясных и мясорастительных консервов для детского питания, консервов общего потребления и колбасных изделий. 

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БелоруссияРоссияЗапорожская область
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