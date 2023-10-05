Власти Москвы заявили, что партнерство с бизнесом помогло экономике города после пандемии

Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что этот опыт позволяет Москве преодолевать последствия экономических санкций

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Тесное взаимодействие властей Москвы и предпринимателей помогло экономике города восстановиться после пандемии и преодолеть последствия санкций. Об этом заявила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В Москве состоялся семинар "Мнение бизнеса - основа управленческих решений. Мониторинг ключевых отраслевых показателей на основе опросов предприятий". В ходе мероприятия департамент экономической политики и развития города представил московскому бизнес-сообществу "Обзор экономической активности предприятий города Москвы". Материал подготовлен на основе результатов опроса столичных предпринимателей, который Банк России при содействии правительства Москвы проводит с весны этого года.

"Выстраивание эффективного диалога между правительством Москвы и бизнесом - одна из ключевых задач экономического блока столицы. Благодаря в том числе тесному взаимодействию города с предпринимателями московская экономика опережающими темпами восстановилась после пандемии. Этот же опыт позволяет нам сегодня преодолевать последствия экономических санкций. Большую роль в этом играют результаты ежемесячных опросов предприятий, которые Банк России проводит с 2000 года в рамках проекта "Мониторинг предприятий", - сказала Багреева.

По словам заместителя начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирины Тимоничевой, мониторинг предприятий играет значимую роль в принятии решений по денежно-кредитной политике, и в частности по ключевой ставке. Это важно для того, чтобы информация об экономической ситуации в России и регионах, на основе которой Совет директоров ЦБ РФ принимает решения по ставке, была максимально объективной и соответствовала реальной ситуации. При этом результаты Москвы особенно важны, поскольку столица вносит огромный вклад в общую картину по России, отметила она.

В Москве в опросе участвуют около 200 предприятий, а по всей России выборка насчитывает около 15 тыс. компаний различных отраслей - начиная с индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса и заканчивая крупнейшими холдингами. Компании, участвующие в мониторинге, в ходе опросов оценивают условия кредитования, объемы выпуска и спроса на свою продукцию, факторы, которые могут повлиять на изменение отпускных цен или риски хозяйственной деятельности.