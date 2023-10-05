ЦБ Шри-Ланки снизил ключевые ставки на 100 пунктов

Снижению ставок способствовало падение уровня инфляции

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 октября. /ТАСС/. Валютный совет Центробанка Шри-Ланки снизил постоянную ставку по депозитным кредитам и постоянные ставки по кредитным линиям на 100 базисных пунктов (б. п.), до 10% и 11% соответственно.

"Снижение ставок на 100 б. п. после их снижения в июне и июле должно содействовать оживлению и восстановлению экономики после кризиса, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ. - Снижению ставок способствовало падение уровня инфляции на 1,3% [в годовом исчислении] в сентябре по сравнению с пиком роста цен на почти 70% годом ранее, а также благоприятные инфляционные ожидания в экономике, которые позволяют рассчитывать на стабилизацию инфляции на уровне 5% в среднесрочной перспективе".

В сентябре 2022 года индекс потребительский цен в стране достиг 69,8% в годовом исчислении, уровень инфляции составлял 73,7%.

Два года назад Шри-Ланка столкнулась с худшим экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. Он был вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии коронавируса, что привело к нехватке валютных резервов. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. 12 апреля 2022 года министерство финансов объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в Шри-Ланке.