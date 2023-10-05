"Новабев групп" снизила отгрузки алкогольной продукции за девять месяцев на 1,2%

Показатель составил 11 млн декалитров

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская алкогольная компания "Новабев групп" снизила отгрузки алкогольной продукции за девять месяцев 2023 года на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 11 млн декалитров. Об этом говорится в сообщении компании.

"За девять месяцев общие отгрузки превысили 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше рекордной цифры прошлого года: собственные бренды показали замедление на 7,5%, а импортные - продемонстрировали двузначный рост 29,3%", - отмечается в сообщении.

При этом в третьем квартале общие отгрузки выросли на 7,3% и составили более 4,2 млн декалитров. Продажи собственной продукции увеличились на 1,5%, а импортных марок - на 33,7%.

Объем продаж сети супермаркетов напитков "Винлаб" (входит в "Новабев групп") за девять месяцев увеличился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, трафик вырос на 24%, средний чек - на 7,5%. К концу сентября в сети было 1 тыс. 588 магазинов.

Кроме того, объем реализованной продукции в третьем квартале превысил как прошлогоднее значение за период, так и показатели первого и второго кварталов. "Общая динамика за девять месяцев стремится к цифрам 2022-го, что демонстрирует стабильность бизнеса", - говорится в сообщении.

О компании

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов "Винлаб".

Ключевые собственные бренды - суперпремиальная водка Beluga, водки "Беленькая", "Архангельская", "Белая сова", Orthodox, тихое вино Golubitskoe Estate, игристое вино Tкte de Cheval, биттеры Beluga Hunting, российские коньяки "Золотой резерв" и "Бастион", джин Green Baboon, шотландский виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.