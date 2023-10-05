5 октября, 08:45,
обновлено 5 октября, 08:58
Ситуация с ценами на бензин в России

Песков заявил, что ограничения на экспорт топлива будут сохраняться, пока это необходимо

Конкретных временных ограничений не установлено, добавил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Запрет на экспорт дизеля и бензина из России будет действовать до тех пор, пока это необходимо, каких-либо конкретных временных ограничений не установлено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Правительство уже неоднократно отмечало, что здесь какого-то дедлайна нет. Запрет будет продолжаться по мере необходимости. Как только эта необходимость исчезнет, будут уже рассматриваться другие меры", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, когда могут быть отменены ограничения.

С 21 сентября кабмин РФ ввел временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. Первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин уточнял, что запрет пока введен бессрочно, его продолжительность будет зависеть от насыщения рынка и результатов такой меры. После этого биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%. Затем цены немного подросли, вице-премьер Александр Новак назвал увеличение стоимости топлива на бирже коррекцией после резкого падения цен.

В Минэнерго также заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь серый экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСитуация с ценами на бензин в России
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