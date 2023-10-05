Госсорткомиссия запатентовала омский скороспелый сорт сои с повышенной урожайностью

Эту культуру уже возделывают не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири и Поволжье

ОМСК, 5 октября. /ТАСС/. Госсорткомиссия РФ после проведенных испытаний запатентовала выведенный Омским аграрным научным центром (АНЦ) сорт сои, который можно возделывать от Центральной России до Восточной Сибири. Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией селекции зернобобовых культур АНЦ Акимбек Асанов, сорт на 10-15% урожайнее аналогов и обладает скороспелостью, что особенно актуально для климатических условий Сибири.

"Этот сорт включен в Госреестр России сразу по шести регионам - Центральному, Волго-Вятскому, Средневолжскому, Уральскому, Западно-Сибирскому и Восточно-Сибирскому. Его урожайность на 10-15% выше стандартных сортов. Также он созревает почти на неделю раньше. Это важно, так как у нас в конце августа - начале сентября всегда идут дожди, у аграриев будет больше времени спокойно убрать урожай", - рассказал Асанов.

Он добавил, что омский сорт также отличается оптимальной высотой прикрепления нижних бобов. Это позволяет снизить потери при уборке урожая. По его словам, интерес к этому сорту проявляют и регионы Дальневосточного федерального округа, и КНР. "В Китае же тоже разные зоны, есть северная зона, которая по условиям похожа на наши. Когда у нас была делегация, они заинтересовались этим сортом", - пояснил ученый.

Производство сои активно развивается в России в последние годы. Эту культуру уже возделывают не только на Дальнем Востоке, но и в Сибири и Поволжье. По рентабельности она превосходит как масличные, так и зерновые культуры. Она используется при производстве продуктов питания, кормов в животноводстве и для биодизеля. Крупнейшим импортером является Китай.

Омский аграрный научный центр был образован в результате объединения трех научно-исследовательских учреждений региона: СибНИИСХоза, Всероссийского НИИ бруцеллеза и туберкулеза животных (ВНИИБТЖ) и Сибирского научно-исследовательского института птицеводства (СибНИИП). Он получил грант Минобрнауки РФ на оснащение современным оборудованием своего селекционно-семеноводческого центра для усиления работы по выведению новых сортов сельскохозяйственных культур для снижения зависимости российских аграриев от иностранных семян.