В Москве выставили на торги 49 машино-мест в районе Коньково

Их стоимость определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут в период с 25 октября по 1 ноября в электронной форме

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на торги 49 машино-мест на многоуровневой автостоянке в районе Коньково, сообщается на сайте мэра столицы.

"В районе Коньково выставлены на продажу машино-места площадью от 15 до 17 кв. м в отдельно стоящем многоуровневом наземном паркинге. Всего для приобретения доступно 49 лотов. Их стоимость определится в ходе открытых аукционов, которые пройдут в период с 25 октября по 1 ноября в электронной форме. К участию в них приглашаются все желающие", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Уточняется, что парковка находится на улице Академика Опарина, дом 7. Такое расположение обеспечивает удобный выезд на Ленинский проспект и Профсоюзную улицу, а также на МКАД. Поблизости есть автозаправки, магазины запчастей и сопутствующих товаров, мойки, автосервисы и шиномонтаж. Заявочные кампании завершатся в период с 23 по 30 октября.

Для участия в аукционах необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Подробности о торгах можно узнать на столичном инвестиционном портале.