Сенаторы предложили дополнить Цифровой кодекс нормами о защите прав человека

Как заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, важно четко структурировать документ, сделать его удобным в правоприменении

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сенаторы поддержали концепцию Цифрового кодекса, предусматривающего систематизацию разрозненных и противоречащих друг другу нормативных актов в сфере IT и связи, и направили в Минцифры России ряд замечаний и предложений, в том числе по дополнению документа положениями о защите прав человека в цифровой среде. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, зампред Совета по развитию цифровой экономики Ирина Рукавишникова.

"Концепция Цифрового кодекса поддерживается, но нуждается в доработке. Мы направили ряд замечаний. Проект кодекса необходимо дополнить положениями о защите прав и свобод человека в цифровой среде, что позволит подчеркнуть необходимость этого документа не только для государственного сектора и бизнес-сообщества, но и для всего населения в целом", - сказала сенатор.

По ее словам, важно четко структурировать Цифровой кодекс, сделать его удобным в правоприменении, собрать все правовые нормы в одном документе, а также заложить единую терминологию для всей сферы цифровых отношений.

"Помимо всего прочего, учитывая, что будущий кодекс призван регулировать существенную часть цифровых отношений, в том числе деятельность искусственного интеллекта, к разработке концепции нужно привлечь широкую общественность - деловые и научные сообщества, IT-компании и образовательные организации, создать рабочую группу", - добавила Рукавишникова.

Ранее Минцифры России подготовило проект Цифрового кодекса, который систематизирует разрозненные и противоречащие друг другу нормативные акты в сфере IT и связи. Кодекс должен установить единый понятийный аппарат и четкие регуляторные требования к государственным информационным системам. Также, как отмечалось, документ должен установить комплексное регулирование облачных технологий, больших данных и искусственного интеллекта.