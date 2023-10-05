5 октября, 09:12

Импорт китайских легковых автомобилей в январе - сентябре вырос более чем в пять раз

Федеральная таможенная служба России сообщила, что он достиг 400 тыс. машин

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Импорт китайских легковых автомобилей вырос за девять месяцев 2023 года более чем в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг 400 тыс. машин. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем Telegram-канале.

Всего, как говорится в сообщении, в январе - сентябре "Акцизный центр электронного декларирования выпустил декларации на 414 726 легковых автомобилей. Это почти в 3,5 раза выше показателя 2022 года".

97% из них составляют автомобили из Китая. 

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