Путин и премьер Бангладеш участвуют в церемонии завоза топлива на АЭС "Руппур"

Президент России подключился к мероприятию по видеосвязи

СОЧИ/РУППУР, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина принимают участие в торжественной церемонии завоза ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", которая строится по проекту РФ. Глава российского государства подключился к мероприятию по видеосвязи.

В церемонии также участвует руководство госкорпорации "Росатом", которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. Как ожидается, в формате видео-конференц-связи к собравшимся обратится генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков.