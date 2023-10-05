Ростехнадзор приостановил добычу угля еще в одной лаве в шахте "Березовская" в Кузбассе

Решение было принято из-за пылевзрывоопасного состояния горной выработки

ТАСС, 5 октября. Сибирское управление Ростехнадзора приостановило выемку угля в лаве № 27 в шахте "Березовская" угольной компании "Северный Кузбасс", сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль.

"В период с 28 сентября по 4 октября 2023 года Сибирским управлением Ростехнадзора было составлено девять протоколов о временном запрете деятельности: 28 сентября на ведение горных работ в лаве № 27 пласта XXVII АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" шахта "Березовская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что решение было принято из-за пылевзрывоопасного состояния горной выработки. Также не обеспечивался свободный и безопасный проход для людей в горной выработке и не соблюдались требования технической документации. Суд согласился с требованием Ростехнадзора и приостановил работы на 90 суток.

В сентябре он сообщал, что были приостановлены работы по выемке угля в лаве № 49 пласта XXVI шахты "Березовская". По решению суда работы были приостановлены на 90 суток.

Угольная компания "Северный Кузбасс" осуществляет добычу каменного угля на шахтах "Березовская" и "Первомайская" в Кемеровской области и является основным производителем угля марки "К" в регионе.