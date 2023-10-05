5 октября, 09:50,
обновлено 5 октября, 09:56

Путин разрешил передачу ядерного топлива на АЭС "Руппур"

© ТАСС/ Ruptly

Электростанция строится по российскому проекту

СОЧИ/РУППУР, 5 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи дал разрешение на передачу ядерного топлива на бангладешскую АЭС "Руппур", которая строится по российскому проекту.

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"Уважаемая госпожа премьер-министр, дорогие друзья! Для нас большая честь вручить вам документ о доставке ядерного топлива на атомную станцию. Уважаемая госпожа премьер-министр, прошу вас принять этот документ из дружественной России", - обратился Путин к главе правительства Бангладеш Шейх Хасине, после чего бангладешской стороне был передан сертификат.

В торжественной церемонии по видеосвязи участвуют премьер Бангладеш и руководство госкорпорации "Росатом", которая ведет строительство станции на основе межправительственного соглашения, подписанного в 2011 году. АЭС "Руппур" сооружается на восточном берегу реки Падма в 160 км от столицы Бангладеш - города Дакки. Станция создается по российскому проекту поколения "3+". Работы по ее возведению начались в 2021 году. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью продления срока работы еще на 20 лет. В настоящее время ведется строительство первого и второго энергоблоков. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичБангладешРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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