На АЭС "Руппур" привезли первую партию ядерного топлива

Эту АЭС в Бангладеш возводит российская госкорпорация "Росатом"

ТАСС, 5 октября. На площадку строительства АЭС "Руппур", возводимую в Бангладеш госкорпорацией "Росатом", доставлена первая партия ядерного топлива. В церемонии, знаменующей получение первой в Бангладеш атомной электростанцией статуса ядерного объекта, в формате видеоконференции приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Народной Республики Бангладеш (НРБ) Шейх Хасина, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, на мероприятии присутствовали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, министр науки и технологий НРБ Яфеш Осман и другие официальные гости.

После того как лидеры двух стран дали символическое разрешение на доставку ядерного топлива на площадку строительства АЭС, Лихачев передал Осману сертификат, подтверждающий доставку топлива с соблюдением всех норм и требований безопасности. Топливо для АЭС "Руппур" было изготовлено в России на Новосибирском заводе химконцентратов (НЗХК), входящем в топливный дивизион Росатома. Изготовление и транспортировка топлива осуществлялись под активным руководством и контролем Надзорного органа по ядерной энергии Бангладеш (Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority, BAERA).

"Сегодня наступает новый этап в развитии российско-бангладешских отношений. С завозом первого ядерного топлива АЭС "Руппур" становится ядерным объектом, а Народная Республика Бангладеш получает статус страны с мирными атомными технологиями. Для Росатома большая честь - реализовывать проект, который обеспечит стабильное энергоснабжение и поможет сохранить уникальную природу Бангладеш для будущих поколений", - приводит пресс-служба слова Лихачева на торжественной церемонии, посвященной доставке первой партии ядерного топлива на АЭС "Руппур".

В свою очередь, Осман отметил особую значимость события для всей страны. "Мы долго ждали этого особенного момента. Это торжественное событие не только для жителей района Пабна, но и для всей страны. 5 октября мы получили сертификат на поставку топлива, который сам по себе говорит о наших достижениях как нации. Вся страна пребывает в праздничном настроении", - заявил Осман.