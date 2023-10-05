Россия передала Бангладеш первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур"

В Дакке первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом" и президент АО "Атомстройэкспорт" Андрей Петров вручил премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из РФ

РУППУР /Бангладеш/, 5 октября. /ТАСС/. Бангладеш получила от России первую партию ядерного топлива для АЭС "Руппур", которая сооружается в этой стране по российскому проекту.

В столице Бангладеш Дакке первый заместитель генерального директора по атомной энергетике госкорпорации "Росатом" и президент АО "Атомстройэкспорт" Андрей Петров вручил премьер-министру Бангладеш Шейх Хасине сертификат о доставке свежего ядерного топлива из России. Вручение транслировали местные телеканалы в прямом эфире.

АЭС "Руппур" - первая в Бангладеш. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2 400 МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от Дакки в соответствии с генеральным контрактом от 25 декабря 2015 года. Это эволюционный проект поколения 3+, который полностью удовлетворяет международным требованиям безопасности.